Trockenbeet gestalten Diese Stauden brauchen wenig Wasser und Pflege

Viele Stauden vertragen Trockenheit besser als Nässe. Bei K&K Stauden in Kassel gibt es viele Schaubeete, in denen Kombinationsmöglichkeiten für die trockenheitsliebenden Pflanzen gezeigt werden. Vor allem Blüten- und Laubfarben spielen neben den Anfroderungen der Pflanzen eine große Rolle. In unserem Artikel finden Sie Inspiration für ihr Trockenbeet.