Wasser im Garten Schwimmteich anlegen und pflegen

Ein Schwimmteich besteht aus mehreren Zonen, die unterschiedlich tief sind. Als erstes sollte deshalb der Umriss des Schwimmteiches sowie die Tiefe in der Mitte und am Rand geplant werden. Dann heißt es buddeln, um den richtigen Untergrund zu schaffen. Dafür reicht es nicht, in der richtigen Tiefe und Form die Erde zu entfernen. Auf dem Untergrund dürfen keinerlei scharfe Steine, Wurzeln oder ähnliches zurückbleiben. Auf die Erde kommt ein Schutzvlies, bei Problemen mit Wühlmäusen oder Maulwürfen ein Nagerschutz und darüber die Teichfolie. Die gibt es aus chlorfreiem Material. Legen Sie die Folie so, dass sie über den Rand liegt. Dort sollte sie beispielsweise mit Steinen befestigt werden. Eine Alternative zu Folie und Vlies ist die Schaffung des Teichgrundes aus Beton.