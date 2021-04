Die ideale Pflanzzeit für Tigerblumen ist zwischen Ende April und Mitte Mai. Tigerblumen können sowohl in den Garten ausgepflanzt als auch in einen Topf oder Kübel gesetzt werden. Wichtig ist, dass Sie sich für einen sonnigen Standort entscheiden und die Tigerblume in durchlässigen Boden setzen. Weil Zwiebelpflanzen keine Staunässe vertragen, ist bei Kübelpflanzungen eine Drainageschicht, beispielsweise aus Tonscherben oder Kieselsteinen, hilfreich.