Eine Legende unter Staudenzüchtern: Karl Foerster

Biografische Notizen - 1874: Geburt am 9. März in Berlin als Sohn von Wilhelm Foerster (Direktor der Königlichen Sternwarte) und Ina Foerster (Malerin)

- ab 1892: Besuch der Gärtnerlehranstalt Wildpark bei Potsdam

- 1910: Errichtung einer Gärtnerei in Potsdam-Bornim, 5.000 qm Acker werden ein Gartenreich

- 1927: Heirat mit Eva Hildebrandt, Pianistin

- 1928: Gründung des Bornimer Kreises

- 1931: Geburt der Tochter Marianne Foerster

- 1948: Foerster restauriert den Goethe-Garten in Weimar

- 1950: Ehrendoktorwürde der Berliner Humboldt-Universität

- 1970: Tod am 27. November