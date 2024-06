Regen, Regen, Regen - in einigen Regionen kam im Mai und Juni diesen Jahres wirklich viel Wasser vom Himmel. In anderen gab es nicht ganz so viel Regen, aber häufig feuchte Witterung. Bei diesen Bedingungen gedeihen nicht nur Pflanzen prächtig. Auch Pilzerkrankungen profitieren von feuchtem, warmen Wetter. Für Gärtner bedeutet das, dass sie gut auf ihre Pflanzen aufpassen und bei Bedarf schnell eingreifen sollten.