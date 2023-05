In Bezug auf Klima und Boden sind die Pflanzen verhältnismäßig anspruchslos. Sie bevorzugen aber sandig-humose, durchlässige Böden. Ein lehmiger Untergrund ist für den Anbau weniger geeignet. Die meisten Früchte bilden Erdbeeren an einem Platz in der Sonne. Erdbeeren schätzen Böden mit einem pH-Wert von 5,5 bis 6,5. In Mittelthüringen beispielsweise liegt der pH-Wert durchschnittlich bei über sieben.