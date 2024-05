Was ist eigentlich Kirschlorbeer? Die Lorbeerkirsche (Prunus laurocerasus) stammt aus der Familie der Rosengewächse (Rosaceae) und ist ursprünglich in Kleinasien beheimatet. Mit Lorbeerbäumen hat sie jedoch rein gar nichts zu tun. Der Kirschlorbeer stammt, wie Kirschen, Pflaumen, Aprikosen und anderes Steinobst, aus der großen Prunus-Gattung. Lorbeerkirsche oder Kirschlorbeer ist also in erster Linie ein Handelsname. Alle Teile des immergrünen Gewächses sind giftig, 2013 wurde es deshalb in Deutschland zur Giftpflanze des Jahres erklärt.