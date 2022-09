Die Gärtnerei Haage in Erfurt hat am Samstag den 200. Geburtstag ihrer Kakteenzucht gefeiert. Wie Inhaber Ulrich Haage MDR THÜRINGEN sagte, liefert die älteste Kakteen-Gärtnerei der Welt bis heute ihre Waren auf alle Kontinente.

Besonders gefragt seien Kakteen in der dunklen und kalten Jahreszeit in den skandinavischen Ländern. Insgesamt umfasst das Sortiment mehr als 3.500 Arten von Kakteen und Sukkulenten . Heute wird die Kakteen-Gärtnerei in sechster Generation von Ulrich Haage, seiner Schwester Amrey und sieben Mitarbeitern geführt.

Beim Bau des Erfurter Klima-Zonen-Hauses "Danakil" im Egapark waren sie als Experten in 2020 und 2021 am Umzug der meterhohen, wertvollen Alt-Kakteen des Parks gefragt. Die Technik dafür, die Kakteen in Teppiche zu wickeln, hatte sich Ulrich Haage im Heimatland der Kakteen - in Mexiko - angeschaut.