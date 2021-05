Die Gattung der Schwertliliengewächse (Iridaceae) ist sehr vielfältig und umfasst 200 bis 300 Arten. Im Ziergartenbereich am bekanntesten sind die zahlreichen Kultursorten der Bart-Iris (Iris barbata), um die es hier vorwiegend gehen soll. Doch auch die Wiesen-Schwertlilie (Iris sibirica), die Steppen-Schwertlilie (Iris spuria) oder die wilden Sumpf-Schwertlilien - um nur einige zu nennen - sind von hohem gärtnerischen Wert.

Schwertlilien sind keine Lilien Obwohl es der Name suggeriert, gehören Lilien (Liliaceae), Taglilien (Hemerocallidoideae) und Schwertlilien (Iridaceae) verschiedenen Pflanzenfamilien an. Der deutsche Name Schwertlilie leitet sich von der spitz zulaufenden Form der Blätter ab.

Der richtige Standort für Schwertlilien

Der Standort ist abhängig von der jeweiligen Iris-Art. Bart-Iris-Hybriden und Steppen-Iris lieben es sonnig und trocken und hassen nasse Füße. Der Boden sollte durchlässig und nährstoffreich sein und schnell abtrocknen. Sonst droht die Gefahr der Wurzelfäule. Wiesen-Schwertlilien hingegen brauchen einen feuchten Standort und Sumpf-Schwertlilien fühlen sich erst in Wassernähe so richtig wohl. Achten Sie also beim Kauf unbedingt darauf, welche Standortbedingungen die jeweilige Pflanze braucht. Verschiedene Irisarten haben unterschiedliche Standortansprüche. Bildrechte: MDR/Michael Wenkel

Pflanzen von Bart-Iris

Wie viele andere Iris-Arten auch wachsen Bart-Iris aus Rhizomen. Es gibt jedoch auch Iris-Arten, die Knollen oder Zwiebeln bilden. Die Rhizome werden flach in die Erde gesetzt, etwa ein Drittel davon schaut noch aus dem Boden raus. Idealerweise pflanzt man sie im Herbst aber auch im Frühjahr geht es.

Begleitpflanzen für Bart-Iris - Schleifenblume

- Frauenmantel

- Gräser, zum Beispiel Nest-Blaugras

- Purpurglöckchen (Heuchera)

- Silber-Wermut

- Kleines Chinaschilf

- Steppen-Wolfsmilch

- Minze

Bart-Iris pflegen

Bart-Iris sind in der Pflege sehr einfach. Nach der Blüte sollten die Blütenstände abgeschnitten werden, damit die Pflanze keine Kraft in die Samenbildung steckt. Schädlinge kommen so gut wie nie vor. Nur die Schnecken sollte man zu Beginn des Austreibens etwas beobachten. Ansonsten kann es bei einem sehr feuchten Frühjahr zu braunen Blattflecken kommen, welche den Pflanzen zwar nicht schaden, aber einfach unschön anzusehen sind. Gedüngt werden sollte sparsam, nur kurz vor der Blüte mit einem mineralischen Volldünger. Die große Arten- und Sortenvielfalt macht den Reiz dieser Pflanzengattung aus. Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes

Bart-Iris verjüngen

Nach etwa zehn Jahren am gleichen Standort müssen die Schwertlilien verjüngt werden, denn spätestens dann werden sie blühfaul. Die beste Zeit dafür ist nach der Blüte, die Rhizome werden ausgegraben, alte Teile entfernt und das Laub auf 20 Zentimeter keilförmig abgeschnitten, so, dass Wasser nicht in die Blattachsen laufen kann. Das Entfernen der alten Teile geht ganz einfach durch Brechen. Die verjüngten Teile werden nun wieder sehr flach eingepflanzt und nur leicht mit Erde bedeckt. Entweder pflanzt man sie an einen ganz neuen Standort im Garten oder man tauscht am alten Standort den Boden aus oder frischt ihn zumindest mit Kompost auf.

Einteilung der Bart-Iris-Hybriden

Bart-Iris (Iris barbata) bilden keine eigene Art, sondern eine Gruppe von Kultursorten, oft Hybriden. Da das Angebot an Sorten schier unüberschaubar ist, werden sie je nach Höhe in drei Gruppen unterteilt:

Hohe Bart-Iris (Iris-Barbata-Elatior): mehr als 70 cm hoch, Blüte ab Ende Mai Mittelhohe Bart-Iris (Iris-Barbata-Media): zwischen 40 und 70 cm hoch, Blüte im Mai Niedrige Bart-Iris/Zwerg-Schwertlilien (Iris-Barbata-Nana): zwischen 15 bis 30 cm hoch, Blüte ab Mitte April Die niedrigen Nana-Iris blühen früher als die höheren Sorten. Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes