Die Blüten aufrecht wachsender Sorten hingegen werden gefördert, wenn Verblühtes regelmäßig entfernt wird. An Rispen, die noch Knospen haben, nur einzelne trockene Blüten entfernen, die Knospen müssen stehenbleiben. Sind die Rispen komplett verblüht, kann der Stängel am Blattknoten ausgebrochen werden.

Wer seine Lieblingspelargonie im Garten vermehren möchte, kann das über Stecklinge tun. Die beste Zeit dafür ist im September. Für die Stecklinge nutzt man am besten verblühte Pflanzen, da ihre Triebe besser anwurzeln. Von denen werden Kopfstecklinge abgeschnitten, welche ein bis maximal zwei vollentwickelte Blätter haben sollten. Die Stecklinge werden in Anzuchterde gesteckt und feucht gehalten. Nach ein paar Wochen sind die Stecklinge angewurzelt und können wie erwachsene Pflanzen behandelt werden. Anzuchterde ist nährstoffarm und regt die Pflanze an, möglichst starke und viele Wurzel auszubilden. Sie kann einfach selbst hergestellt werden: dafür werden Sand, Kompost und Gartenerde zu gleichen Teilen gemischt.

Pelargonien sind mehrjährig und können überwintert werden. Dafür genügt ein Platz hinter dem Kellerfenster, an dem die Pflanzen nach dem Sommer und einem beherzten Rückschnitt für ein paar Monate kühl stehen und nur sehr wenig gegossen werden. Auch ein heller und warmer Standort in der Wohnung ist geeignet. Auch dann gilt: nicht zu viel gießen! Steht die Pflanze schön sonnig, entwickeln sich auch im Winter Blüten. Im nächsten Frühjahr, nach den Eisheiligen, werden sie frisch eingetopft und ein paar Tage an einen schattigen Ort im Freien gestellt. So gewöhnen sich die Blumen allmählich an die UV-Belastung und bekommen keinen Sonnenbrand.