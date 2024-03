Rosmarin gedeiht am besten im Freien an einem sonnigen Platz, der vor Ost- und Nordwinden geschützt sein sollte. Im Winter kann er an einer geschützten Stelle im Freien wachsen. Dazu sollte er aber im Frühjahr gepflanzt werden. So hat er Zeit, über den Sommer gut einzuwachsen. Damit steigt seine Winterhärte. Als Kübelpflanzen steht er am Besten bei Temperaturen, die nicht unter minus fünf Grad Celsius fallen. Im Winter sollte der Topf so lange wie möglich draußen bleiben. Stellen Sie die Pflanzen nur bei Temperaturen unter minus 5 Grad Celsius ins Haus. Ist die Frostperiode vorbei, fühlt sich der Rosmarin im Freien wohler als in warmen und lufttrockenen Wohnräumen, da er im Haus unter Lichtmangel leidet.

Bildrechte: MDR/Brigitte Goss