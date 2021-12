Die Schusterpalme wächst in Zeitlupe. Die ersten Jahre treibt sie nur wenige Blätter pro Jahr aus. Mit kurzen Ausläufern füllt sie nur langsam einen Topf. Umgetopft wird sie deshalb erst nach mehreren Jahren, wenn die Pflanze nur noch kümmerlich wächst oder wenn sie in ihrem Ausbreitungsdrang den Topf komplett ausfüllt.

Durch Teilung kann die Schusterpalme vermehrt werden. Dazu wird im Juli oder August die Mutterpflanze aus dem Topf genommen und das Rhizom in Teilstücke zerteilt, an denen ein Blatt vorhanden sein muss. Die Rhizomstücke werden in sandig-humose Erde gesetzt.

Die Schusterpalme überlebt selbst bei sehr schwachem Licht. 300 Lux reichen ihr. Kaum eine andere Pflanze kann mit so wenig Licht auskommen, in der Regel schaffen es Pflanzen bei 1.000 Lux gerade so zu überleben und benötigen häufig zusätzliches Licht durch geeignete Pflanzenlampen. Da die Schusterpalme so schattenverträglich ist und auch einstellige Temperaturen aushält, ist sie für Flure, Treppenhäuser, Geschäfte mit Zugluft, aber auch für Wohnzimmer und Büroräume geeignet. Diese Vielseitigkeit hat ihr auch den Namen Metzgerpalme eingebracht, weil sie in früheren Jahren häufig als Dekorationspflanze im Schaufenster von Metzgereien zu sehen war.