Christrosen, die in Töpfchen verkauft werden, können Sie das ganze Jahr über einpflanzen. Der Boden sollte offen, das heißt frostfrei sein. Selbst wenn Sie zu Weihnachten eine Christrose geschenkt bekommen, können Sie die Pflanze in den Garten oder in ein Pflanzgefäß draußen setzen. Sie sollten Ihre Christrose jedoch unter Umständen an die Kälte gewöhnen - ein plötzlicher Wechsel von Zimmertemperatur auf Minusgrade verkraftet sie nicht so gut.