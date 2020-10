Ursprünglich stammt die Esskastanie aus Westasien, und war - vor der Ausbreitung der Kartoffel - ein Hauptnahrungsmittel in den Bergregionen Südeuropas. Kein Wunder, die kleinen Früchte sind sehr sättigend und reich an Vitaminen. Auch heute noch gehört sie beispielsweise im Tessin, im südlichen Griechenland oder in Deutschland in der Pfalz, zur einheimischen Küche und Kultur. Die Erntezeit wird traditionell mit Festen und Märkten gefeiert. Hauptproduzent außerhalb Europas ist China, wo eine mit der europäischen Edelkastanie verwandte Art, 'Castanea mollissima', angebaut wird.