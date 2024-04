Seit Jahrhunderten wird Blauregen - auch Glyzinie genannt - in Japan und China gezüchtet und verehrt. Dort findet man die beeindruckenden Pflanzen in Parkanlagen und Tempelgärten. Der älteste Blauregen soll in Japan stehen und 1.200 Jahre alt sein.

Wer sich einen Blauregen in den Garten holen will, sollte keinen zu trockenen und kalkhaltigen Boden haben. Wisterien wachsen am schönsten an einem sonnigen Standort mit humoser, nährstoffreicher Erde.