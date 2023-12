Gärtnern bedeutet Transportieren: Erde, Werkzeuge, Baumaterial - alles muss irgendwie in den Garten kommen. Ganz schön schwierig ohne ein Auto, in das man alles packen kann? "Das geht", sagt Carolin Engwert. Die Schrebergärtnerin ist auch unter ihrem Label "Hauptstadtgarten" bekannt. Seit vielen Jahren bewirtschaftet sie ihren Garten, ohne ein eigenes Auto zu besitzen. Ihr wichtigster Tipp: "Weniger ist mehr!" Das bedeutet, dass autolose Gärtner am besten kontinuierlich kleine Mengen transportieren, also immer wieder mal einen Sack Erde besorgen, statt viele auf einmal. Jeden Tag ein paar Jungpflanzen mitnehmen, statt eine ganze Palette auf einmal.