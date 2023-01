Gartenarbeit Was tun bei warmem Winterwetter im Januar?

Bei Apfel- und Birnenbäumen kann bei frostfreiem Wetter während des gesamten Winters der Winterschnitt durchgeführt werden. Jungbäume reagieren besonders empfindlich, wenn sie bei frostigem Wetter geschnitten oder auch nur berührt werden. Sie leiden dann schneller an Baumkrebs.

Edelreiser zum Veredeln von Obstbäumen sollten in der Winterruhe geschnitten und zum Veredeln im März so eingelagert werden. Deshalb so frühzeigt wie möglich Apfel- und Birnenreiser schneiden. Dafür eignen sich mindestens bleistiftdicke, kräftige Triebe vom letzten Jahr.