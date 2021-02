Pflegen und Formen lassen sich Hecken quasi das ganze Jahr, wenn es frostfrei ist. Und: Gartenfreunde sollten sensibel sein. Bevor sie die Schere ansetzen, ist es wichtig, nach eventuell nistenden Vögeln oder anderen Tieren Ausschau halten und im Zweifel ihren Schnitt um ein paar Wochen verschieben. Die beste Zeit, einen schonenden Pflegeschnitt durchzuführen, ist der Juni. Viele haben sich den Johannistag (24. Juni) als Heckenschnitt-Tag eingeprägt. "Ob es nun sinnvoll ist, wenn alle Gartenbesitzer am 24. Juni ihre Scheren aus den Kellern holen, sei dahin gestellt. In jedem Fall ist der Zeitraum ein Guter. Denn wird die Hecke im Juni beschnitten, wächst sie nicht mehr so stark nach und behält länger ihre gewünschte Form", so Bauhofchef Horstmann.

Es gibt aber auch Ausnahmen: Wer immergrüne Heckenpflanzen beschneidet, sollte sich einen weniger heißen und nicht so sonnigen Tag aussuchen. Das würde die Triebe austrocknen. Am besten ist ein Schnitt deshalb in den Morgenstunden. Für immergrüne Heckenpflanzen, wie auch für Nadelhölzer, ist das Frühjahr die beste Jahreszeit für einen Schnitt. Sommergrüne Hecken, wie die Hainbuche, die Rotbuche und auch der wintergrüne Liguster, bekommen ihren Hauptschnitt im Winter, bevor die Vegetationsruhe eintritt. Allerdings sollten die Pflanzen noch genügend Zeit zum Regenerieren haben, damit es keine Frostschäden gibt. Der zweite Heckenschnitt folgt im Sommer.

"Beim Schnitt ist zu beachten: Ein Drittel des Neuaustriebs sollte stehen bleiben. Auch frisch gepflanzte, junge Hecken sollten geschnitten werden, damit sie kräftig und dicht werden", sagt der Experte. Wie oft eine Hecke geschnitten werden muss, hängt vom jeweiligen Gehölz ab. Das Wichtigste beim Heckenschnitt ist die richtige Form. Eine Hecke sollte trapezförmig aufgebaut sein und nach oben hin schmal zulaufen. Auf diese Weise gelangt ausreichend Licht an die unteren Pflanzenteile und das Gehölz wird nicht kahl.

Der richtige Schnitt beginnt an den Seitenflächen von unten nach oben. Dann erst folgt der Schnitt der Heckenkrone. Den Abfall entsorgt man am besten im Komposter oder man mulcht die Reste.

Ein Loch am oberen Heckenrand ist nicht so tragisch. Entweder man gleicht die Welle sofort aus, oder aber man korrigiert den Fehler beim nächsten Schnitt. Anders sieht es aus, wenn das Loch mitten in der Hecke ist. Dann sind die Aussichten eher schlecht. Ein solches Loch zu reparieren, wird schwierig. Man könnte Nebenäste einbinden und hoffen, dass die dann in die richtige Richtung wachsen. Oder aber, man sieht es gelassen und nutzt das Loch für einen Plausch mit dem Nachbarn.