Esskastanien sind ursprünglich in Südeuropa, in Kleinasien und Nordafrika heimisch. Sie mögen es also warm und sind in Deutschland darum vor allem in den Weinbaugebieten im Südwesten zu finden. In Mitteldeutschland wird die tiefwurzelnde Esskastanie inzwischen aber auch zur Forstverjüngung eingesetzt. In der Nähe von Meißen liegt am alten Gutshof von Miltitz sogar einer der nördlichsten Esskastanienhaine Europas. Esskastanien benötigen einen leicht sauren und sandig-lehmigen Boden und viel Platz: mindestens acht Meter Abstand zum nächsten Baum oder Gebäude.