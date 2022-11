Ernährung Länger leben mit Nuss-Genuss

Paranüsse schmecken mehr nach Fett, weil sie anderes Fett enthalten. Sie haben etwas mehr von den einfachen ungesättigten Fettsäuren und auch ein paar gesättigte Fettsäuren, sind also nicht so hochwertig. Dafür haben sie einen unglaublichen Gehalt an Mineralien. Aber Vorsicht! Sie enthalten eine hohe Menge an radioaktivem Radium. Deswegen nur 2 Stück am Tag essen. Eine Nuss enthält schon die gesamte Menge an Selen, die wir täglich brauchen.