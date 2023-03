Für das Ragout den Rhabarber schälen und in grobe Stücke schneiden. 2-3 Rhabarberstücke beiseitelegen. Butter in einer Pfanne schmelzen, Rhabarber und Zucker dazugeben und karamellisieren lassen. Nach und nach mit dem Apfelsaft ablöschen und kurz aufkochen. Temperatur reduzieren und den Rhabarber 5 Minuten leicht köcheln lassen, so dass die Stücke noch bissfest sind.