In den Knospenschuppen und auf Trieben überwintern die Sporen. Schwellen die Knospen an, infizieren sich die Blätter. Das Knospenschwellen erkennt man, wenn sich die Knospenschuppen heller färben. Das ist der ideale Zeitpunkt, um gegen die Kräuselkrankheit vorzugehen. Es gibt für den Hobbyanbau zugelassene Fungizide, doch auch Pflanzenstärkungsmittel können den Baum schon unterstützen.

Lecithin ist als Grundstoff gegen Pilzerkrankungen vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zugelassen. Es kann gegen Echten Mehltau an Gurken, Feldsalat, Salat, Stachelbeeren, Weinreben und Zierpflanzen sowie gegen Krautfäule an Tomaten eingesetzt werden. Zum Behandeln der Kräuselkrankheit sollte das Lecithin in Pulverform verwendet werden. Dieses gibt es in Apotheken, Reformhäusern und Online-Shops.