Säen Sie Dill in lockere, humose, leicht sandige Erde, die gleichmäßig feucht gehalten wird. Die Erde sollte einen mittleren bis niedrigen Nährstoffgehalt haben. Ein Standort in der Sonne oder im Halbschatten ist für Dill optimal, zum Beispiel in einer Kräuterspirale. Dill ist ein Lichtkeimer, deshalb wird er nach der Aussaat nur ganz leicht mit Erde bedeckt.