Den Winter verbringen die Dahlien am besten an einem kühlen, aber frostfreien, dunklen Ort. Etwa fünf bis zehn Grad gelten als optimal, andernfalls treiben die Dahlien zu früh aus. Die Knollen sollten gekennzeichnet werden, sonst ist im Frühjahr nicht zu erkennen, welche Wurzel welche Blüte hervorbringt. Wickeln Sie die Knollen in Zeitungspapier und legen Sie sie in eine Holzkiste.