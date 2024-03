Eine Schefflera in Innenräumen blühen zu sehen, ist selten. Ohnehin trägt sie erst im höheren Alter Blüten, benötigt zudem eine hohe Luftfeuchtigkeit und viel natürliches Licht, dafür aber keine direkte Sonne. Üblicherweise blüht sie zwischen Juni und August. Die Pflanze unserer Zuschauerin trägt jedoch seit Dezember Blüten. Die Bedingungen in ihrer Wohnung müssen also ideal sein, so dass sich die kräftigen, grüngelben Blütenrispen bilden konnten.