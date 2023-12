Feucht und nährstoffreich - so mag es der Blut-Weiderich (Lythrum salicaria). Die heimische Wildstaude wächst deshalb besonders gern in Feuchtgebieten und an Teichen, aber auch im Garten fühlt sie sich wohl. Zwischen Juli und Semptember blühen die bis zu einen Meter hohen Blütenkerzen in kräftigem Violett, Rosé oder Weiß und locken Scharen von Schmetterlingen, Bienen und Schwebfliegen. Die robuste Wildstaude wurde vom Bund Deutscher Staudengärtner zur Staude des Jahres gekrönt.

Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner