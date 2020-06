Gewächshaus, Staudenbeet, Vliessack - verschiedene Standorte für Tomaten

Dieses Jahr probiert Brigitte Goss aus, wie Tomaten in Vliessäcken gedeihen. Diese Behälter mit einem Erdvolumen von 30 Litern stehen an einer geschützten Wand. Und weil die Gärtnerin keine Pflanze wegwerfen kann, pflanzte sie die verbliebenen Tomaten mitten ins Staudenbeet. Dort dürfen sie an einer Rankhilfe wachsen. Außreichend Platz haben Tomaten ins solchen Vliessäcken. Bildrechte: Brigitte Goss

Futter für die Tomaten - die Pflanzen düngen

Tomatenpflanzen sind Hochleistungspflanzen. Um stetig wachsen zu können, brauchen sie eine gleichmäßige und ausgewogene Nährstoffversorgung. Da Brigitte Goss das Gewächshaus im Frühjahr mit neuer torffreier Erde aufgefüllt hatte, ist hier kaum Düngung nötig.

Auch der Wurmhumus ist selbst gemacht. Bildrechte: Brigitte Goss Vor dem Pflanzen hackte sie einen Stickstoff- und Kaliumdünger aus Malzkeimen in die Erde. Ins Pflanzloch der Tomaten kam selbst erzeugter Wurmhumus. Ende Mai folgte noch etwas abgelagerter Pferdemist, der vorsichtig untergeharkt wurde. Auch die Pflanzen in den Vliessäcken sind gut versorgt: Zuerst befüllt mit etwa fünf Zentimeter torffreier Erde, gefolgt von einer Kehrschaufel voll abgelagertem Pferdemist und darauf wieder die gekaufte Erde.



Pferdemist kam beim Pflanzen auch aufs Staudenbeet, so hält die Nährstoffversorgung lange an. Wenn die Blätter heller werden, ist das ein Indiz dafür, dass die Pflanzen wieder Hunger haben.

Maltaflor Dünger aus Malzkeimen: 4 % N, 1 % P2O5, 5 % K, 80 % organische Substanz

Der große Durst - Tomaten gießen

Tomaten verbrauchen sehr viel Wasser. Um die Tomaten zu Tiefwurzlern zu erziehen, gießt Brigitte Goss je nach Wetterlage bis zu fünf Tage nicht. Erst wenn die Pflanzen die Blätter leicht hängen lassen, bekommen sie Wassernachschub. An heißen Tagen brauchen Tomatenpflanzen bis zu 10 Liter am Tag. Die Sorte 'Cerise' soll eine sogenannte Klimatomate sein, die mit weniger Wasser auskommt. So eine Klimatomate steht bei Brigitte Goss in der Vliestasche. Von eingegrabenen Wasserflaschen, die das Wasser zur Wurzel leiten, rät die Gärtnerin inzwischen ab, das hat sie selbst ausprobiert. Die Flaschen können zu tödliche Fallen für nützliche Tiere werden.

Tomaten pflegen - Stabtomaten ausgeizen und aufbinden

Weil die Tomate immer schwerer wird, muss sich angebunden werden. Bildrechte: Brigitte Goss Die meisten Tomaten sind Stabtomaten, die an einer Haupttriebachse die Früchte bilden. In den Blattachsen wachsen ständig Seitentriebe nach, die der Pflanze viel Energie rauben. Deshalb werden sie immer wieder herausgebrochen und der wachsende Haupttrieb an einem Stab befestigt. Jeden zweiten Tag kontrolliert Brigitte Goss die Pflanzen, vor allem die im Gewächshaus, treiben kräftig aus.



Doch Vorsicht, Buschtomaten schätzen diese Prozedur überhaupt nicht. Sie wachsen gedrungen und tragen die Früchte an vielen Seitentrieben. Buschtomaten werden gerne als Balkontomaten angeboten, weil sie nicht so windanfällig sind.

Das richtige Klima im Gewächshaus

Wenn im Gewächshaus nicht ausreichend gelüftet wird, bilden sich Wassertröpfchen. Bildrechte: Brigitte Goss Tomaten wachsen am besten bei Temperaturen von 20 bis 25 Grad. Im Gewächshaus kann es schon mal viel heißer werden. Lüften ist deshalb das A und O. Gerade in sogenannten Tomatenhäusern stehen die Pflanzen häufig zu eng und leiden auch unter der hohen Luftfeuchtigkeit. In Hitzeperioden wird es im Gewächshaus ohne Schattierung unerträglich. Die Gärtnerin hat deshalb aus einer langen weißen Stoffbahn und Drahtseilen eine Schattierung gebaut, die sie je nach Wetterlage öffnen oder zuziehen kann.

Auch mit Bastmatten und Schattiergewebe können die Pflanzen vor der Sonneneinstrahlung geschützt werden. Es ist nicht zu unterschätzen, wie sehr das Klima im Gewächshaus sich auf Pilzbefall oder Schädlingsaufkommen auswirkt.

Bestäubung: Lasst die Hummeln ins Gewächshaus