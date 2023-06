Tomaten brauchen Wärme, Nährstoffe und vor allem Wasser. Gärtnerin Brigitte Goss probiert eine neue Methode des Anbaus aus, denn schon am Anfang der Kultur kann man Tomatenpflanzen so erziehen, dass sie später möglichst wenig Pflege benötigen.

Heben Sie nun an den markierten Stellen die Pflanzlöcher aus und setzen Sie die Gießringe in den Boden. Der Topfrand sollte einige Zentimeter aus der Erde ragen, denn später wird direkt innerhalb der Ringe gewässert. In die Pflanzlöcher kommt ein organischer Langzeitdünger. Gärtnerin Brigitte Goss nutzt Malzkeimlinge (50 Gramm pro Pflanze) und Schafwollpellets (ca. 30 Gramm pro Pflanze).

Nun werden die Tomatenpflanzen angegossen. Gewässert wird nur im Topfring so bleibt das Wasser ganz nah an der Pflanze und sickert direkt unter der Pflanze ins Erdreich. Dies gilt für die gesamte Saison. Gegossen wird nur alle drei bis fünf Tage an trockenen Tagen, dann aber ausgiebig. Die Wurzeln der Tomaten sollen so erzogen werden, dass sie tief ins Erdreich wachsen. Am besten kontrolliert man die Erde mit einer langen Pflanzschaufel, ob die tieferen Erdschichten ausreichend feucht sind. Mit etwas Übung kann man dann später die Gießmenge schätzen.