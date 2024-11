Schaufeln mit zusätzlichem Kunststoff-Griff sind oft ergonomisch geformt, liegen also gut in der Hand. Die Weichmacher im Kunststoff lassen den Griff jedoch oft nach einigen Jahren klebrig werden. Modelle, die komplett aus Plastik sind, sind sehr leicht, können aber bei zu viel Kraft und harten Böden brechen. Hier besteht Splittergefahr!

Schaufeln mit Holzgriff sollten also nicht draußen liegen bleiben und den Holzgriff sollte man ab und zu und einölen. Holzgriffe fühlen sich in der Regel angenehm an und liegen gut in der Hand. Damit die Schaufel gut in den Boden geht, kann sie gedengelt und gefeilt werden.