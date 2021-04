Beim Pflanzen von Zwiebel- und Knollenpflanzen, wie der Tigerblume, gilt die Faustregel: Setzen Sie die Zwiebeln und Knollen zweimal tiefer in die Erde als die Zwiebel oder Knolle hoch ist. Doch es gibt auch Ausnahmen, zu denen beispielsweise die Ananaslilie gehört. Diese sollte flach in die Erde gesetzt werden, so dass noch die Hälse der Knolle rausschauen.