Im Sommer gibt es im Garten viel zu tun. In dieser Zeit bleiben die Gartengeräte gerne mal an Ort und Stelle liegen. Doch vor dem Sommerregen sollten sie in Sicherheit gebracht werden, damit sie nicht zu lange im nassen liegen und so möglicherweise rosten oder das Holz zu sehr durchweicht. Bei besonders starken Regenfällen, können sie außerdem weg- oder eingeschwemmt werden.