Amt mit Geschichte: Der Thomaskantor in Leipzig

Auch wenn der Leipziger Thomanerchor bereits seit 1212 existiert und von Mönchen und Lehrern geleitet wurde – das Amt des Thomaskantors ist ein Kind der Reformation. Im Jahr 1543 kamen die Thomasschule und der Thomanerchor in die Trägerschaft der Stadt. Da die Gottesdienste jetzt in deutsch gehalten wurden, nahm das Kirchenlied einen gewaltigen Aufschwung und mit ihm die mehrstimmige, figurale Musik. Thomaskantoren wie Johann Hermann Schein, Sebastian Knüpfer, Johann Schelle und Johann Kuhnau schufen Werke, die diesen neuen Geist repräsentieren.

Der prominenteste Thomaskantor in der Geschichte war Johann Sebastian Bach. Letztendlich durch ihn und seine Kantaten, Passionen und Motetten wurden die Thomaner zu einem Begriff in der weltweiten Musiklandschaft, bis heute fungieren sie neben dem Gewandhausorchester als klingendes Aushängeschild der Messestadt. Als Wolfgang Amadeus Mozart bei einem Besuch in Leipzig den Chor mit Bachs Motette „Singet dem Herrn neues Lied“ hörte, rief er aus: „Ei, das ist einmal etwas, aus dem sich etwas lernen lässt!“

Im 20. Jahrhundert stand das städtische Amt unter dem Einfluss zweier Diktaturen. Durch das ein oder andere Zugeständnis an die NS-Kulturverantwortlichen konnte Thomaskantor Günter Ramin die dauerhafte Eingliederung des Chors in die Hitlerjugend verhindern.

Auch in der DDR stand der Chor unter ständigem Druck von Seiten des Staats. Einerseits nutze man ihn durch seine zahlreiche Konzertreisen als Devisenbringer, andererseits versuchte man aber, die geistliche Bindung an die Thomaskirchgemeinde zu lockern, zum Beispiel indem man gezielt bei atheistisch geprägten Elternhäusern warb. Diese Entwicklung führte u.a. dazu, dass Thomaskantor Kurt Thomas schon nach wenigen Jahren sein Amt aufgab und in die Bundesrepublik ging. Zugeständnisse an die Machthaber – das ist heute unbestritten – machte auch Hans-Joachim Rotzsch in den 1970er und 1980er Jahren. Die nachgewiesene Tätigkeit dieses Thomaskantors für das Ministerium für Staatssicherheit lässt ihn bis heute im Zwielicht erscheinen. Dennoch – seine positiven Verdienste, etwa die zahlreichen herausragenden Schallplatteneinspielungen beim DDR-Staatslabel Eterna, wirken bis heute nach.