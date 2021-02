Ich glaube nicht, dass Musik einem Patentrecht unterliegen darf. Ich glaube sogar, wir sind alle gut beraten, Dinge so zu machen, wie sie gut funktionieren, gerade in der Musik. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass man kann sich gar nicht so richtig gegenseitig das Geheimnis klauen kann. Geht gar nicht, denn hinter der Musik steht immer ein Mensch und jeder Mensch ist ein bisschen anders. Meine Musik wird also immer meine Musik bleiben.