Länder müssen Auftrag definieren

Und das bedeutet: Die Länder müssen zu gemeinsamen Entscheidungen kommen. Sie müssen definieren, inwiefern Unterhaltung zum Auftrag gehört. Strukturveränderungen beauftragen. Definieren, was die Anstalten im Internet tun dürfen. Die Intendantinnen und Intendanten der Häuser sollen wiederum auch selbst Reformen anstoßen, die sie aber nicht oder nur teilweise umsetzen können, solange sie nicht von der Politik beauftragt wurden. Von einem Spagat spricht Heike Raab, die Medienstaatssekretärin in Rheinland-Pfalz. Dass gespart werden soll, ist das eine. Aber Sparen allein ist keine Reform. Sichergestellt werden müssten die publizistische Vielfalt, die Qualität und in der ARD die Regionalität der Angebote und Perspektiven. Der Regionalität wegen gibt es ja neun Landesrundfunkanstalten.

Ein zentraler Vorschlag des ARD-Vorsitzenden Kai Gniffke ist, dass die neun Landesrundfunkanstalten stärker zusammenarbeiten. Es gibt zum Beispiel mehrere öffentlich-rechtliche Gesundheitsmagazine, die unabhängig voneinander produziert werden, etwa beim SWR, beim NDR und beim MDR. Gniffke sagt, Kniebeschwerden seien "in Kiel genauso unangenehm wie in Konstanz", in diesem Bereich gebe es kaum klare regionale Bezüge. Er argumentiert für Gemeinschaftsredaktionen an einem zentralen Standort, wo ein Magazin für alle ARD-Anstalten produziert wird. Er möchte ein gemeinsames Mantelprogramm, also ein Programm, das alle Dritten Programme teilen, unterbrochen von Regionalfenstern.

Kommunikationswissenschaftler Joachim Trebbe von der FU Berlin hält das für einen gangbaren Weg. Schon heute würden in vielen Dritten Programmen die regionalen Themen vorrangig in bestimmten Zeitfenstern zwischen 18 und 22 Uhr gesendet. Nur jede zehnte Sendeminute der Dritten enthalte regionale Inhalte. Über den ganzen Tag gesehen gebe es einen hohen Anteil von Wiederholungen.

Regionalität der ARD ist "das Pfund"

Hubert Krech dagegen, der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Redakteursausschüsse (AGRA), sagt, Gemeinschaftsredaktionen würden einen Kern der Landesrundfunkanstalten bedrohen. Die ARD habe große Verantwortung im Regionalen. Auch für seine Perspektive gibt es gute Argumente. Wenn sich etwa ein Podcast des MDR mit der Frage befasst, woher ein schwarzes Loch kommt, dann ist das Thema zwar ganz und gar nicht regional. Ob die Antwort aber von einem Wissenschaftler aus Magdeburg oder aus Köln kommt, kann selbst in einem solchen Fall ein Unterschied sein, weil jede Forschungseinrichtung verschiedene Perspektiven auch auf überregionale Sachverhalte vertreten kann.

Giovanni di Lorenzo von "Die Zeit" sagt, er hielte es für falsch, nur Redaktionen zusammenzustreichen. "Ich glaube, dass man sich jedes Format einzeln anschauen sollte." Information sei der Markenkern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der dürfe nicht geschwächt werden.

Regionalität sei das Pfund, mit dem man wuchern müsse, sagt Hubert Krech, der für die öffentlich-rechtlichen Redaktionen spricht. Dass der Rundfunk reformiert werden muss, wissen auch sie. Aber er fordert, die Redakteurinnen und Redakteure müssten dabei auf Augenhöhe mitreden können. "Sie kennen sich aus, die sitzen im Maschinenraum, die wissen, wo man Sachen verbessern kann", aber sie wüssten außerdem, "was auch gut läuft", sagt er.