Insgesamt zwölf "EINSEN" überreichte Showmaster Florian Silbereisen am Samstagabend beim "großen Fest der Besten" . Diese wurden jedoch von nur neun Preisträgern und Preisträgerinnen in Empfang genommen. Denn gleich drei Acts räumten doppelt ab: Die Männer von Santiano bekamen eine EINS als Band des Jahres und eine weitere für das erfolgreichste Schlager-Album des Jahres . Die Seemanns-Rocker veröffentlichten im vergangenen Oktober mit "Doggerland" bereits ihr sechstes Studioalbum in Folge, welches an die Spitze der Charts kletterte. Schlagerstar Andrea Berg bekam gegen Ende der Show die goldene EINS als "Sängerin des Jahres" und eine Platin-EINS für mittlerweile 13 Nummer-Eins-Alben . Wahnsinn!

Und dann war da noch Helene Fischer . Der Auftritt der 39-Jährigen sorgte schon im Vorfeld für große Spannung bei den Schlagerfans. Auch sie wurde zweifach ausgezeichnet. Die Sängerin bekam eine goldene EINS für die Tournee des Jahres und eine EINS in Platin für ihr Mega-Album "Rausch" . Von dem sang der Schlagerstar dann auch zwei Songs und brachte das Velodrom außerdem mit einem fast zwölfminütigen Medley ihrer größten Hits zum Beben. Was für ein Auftritt!

Weitere Preise gingen an Chris Steger (Shootingstar des Jahres), an Ross Antony und die Serien Stars von "Down the road" (Online-EINS), an Beatrice Egli (Radio-EINS) und an Schlager-Legende Vicky Leandros. Sie wurde für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.