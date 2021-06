Die Demo sei nur ein Beispiel von Hunderten, was für eine zunehmende Feindseligkeit gegen Polizistinnen und Polizisten stehe, erklärt der thüringische Polizist David Schröder. Er selbst sei in den vergangenen anderthalb Jahren bei einigen ähnlich aggressiven Demos gewesen: "Dieses aggressive Auftreten uns gegenüber, das bringt einen schon teilweise in eine Stellung, dass man sagt, okay ich geh lieber einen Schritt zurück, dass ich keine verpasst bekomme."