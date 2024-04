Im April 2022 waren mehr als 800 Polizisten mit bundesweiten Razzien gegen mehrere rechtsextremistische Gruppierungen vorgegangen – darunter auch "Combat 18". Die Bundesanwaltschaft hatte Hinweise darauf, dass es auch nach dem Verbot Zusammenkünfte der Gruppe gab. Zwischenzeitig ermittelte die Behörde gegen 21 mutmaßliche Mitglieder des Vereins. In 17 Fällen seien die Verfahren im Sommer 2023 an die zuständigen Staatsanwaltschaften der Länder abgegeben worden, hieß es am Donnerstag.



Angeklagt sind der Eisenacher Deutschland-Chef der Gruppe sowie ein Neonazi aus Erfurt. Der Bundesanwaltschaft zufolge soll der Angeklagte aus Eisenach die Gruppe unter anderem mit der ebenfalls in Eisenach angesiedelten rechtsextremistischen Kampfsportgruppe "Knockout 51" vernetzt haben.