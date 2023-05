Gleichzeitig wies Gaß darauf hin, dass Kinderärztinnen und -ärzte einige ihrer Patientinnen und Patienten in Kliniken einweisen müssten, weil die ambulante Versorgung mit Antibiotika aufgrund des Medikamentenmangels nicht oder nur verzögert möglich sei. Noch könnten die Krankenhäuser den Mangel zwar ausgleichen, aber es wäre ihnen nicht möglich, die Knappheit abzufangen, da der Arbeitsaufwand für sie "überbordend" sei, sagt Gaß.

In einigen Apotheken mussten bereits Kundinnen und Kunden, die Fiebersäfte kaufen wollten, weggeschickt werden. Der Chef des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, forderte deshalb den Aufbau einer nationalen Antibiotika-Reserve. Das hatte er am Mittwoch in der Rheinischen Post gesagt.