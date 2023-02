Trotz Medikamentenengpässen können Krebspatienten in Sachsen-Anhalt weiter versorgt werden. Das teilte die Krankenhausgesellschaft des Landes auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Die Lage sei zwar angespannt, aber nicht bedrohlich. Das bestätigt auch ein Sprecher des Krankenhauses St. Elisabeth und St. Barbara in Halle. Die Krebspatienten erhielten weiter alle nötigen Medikamente. In der dazugehörigen Waisenhausapotheke gebe es noch ausreichend Vorräte.

Auch in den Helios-Kliniken in Mansfeld-Südharz und am SRH Klinikum in Naumburg ist die Versorgung der Krebspatienten sichergestellt. Das teilten die Krankenhäuser auf Anfrage mit. Demnach konnten Engpässe bislang gut ausgeglichen werden. Es gebe eine gute Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Apotheken. Das Basedow-Klinikum im Saalekreis verfügt nach eigener Aussage ebenfalls über genügend Krebsmedikamente.