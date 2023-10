Vermittelte Arbeitskraft konnte Anforderungen nicht erfüllen

"Wir brauchten jemanden, der das Frühstück frisch zubereitet: Brötchen backen, schöne Platten herrichten, das Ganze hinstellen", erklärt Gloor. Das sei auch das an Euro-Kontrakt gestellte Anforderungsprofil gewesen. "Die haben versprochen: Wir liefern ihnen jemanden, der das macht. Das war aber genau gar nicht so!"

Jürg Gloor hat den Lohn nach Polen überwiesen. Doch die vermittelte Arbeitskraft hat das Geld nicht erhalten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Gloor versucht, die ukrainische Aushilfe anzulernen und sie irgendwie im Hotelbetrieb einzusetzen. Außerdem überweist er ihren Lohn – 21 Euro pro Arbeitsstunde – nach Polen an Euro-Kontrakt. Das war vertraglich so vereinbart. Die Aushilfe sollte direkt von ihrem Arbeitsvermittler bezahlt werden. Doch von dem bekam sie, laut eigener Aussage, kein Geld.

Gloor hakte bei Euro-Kontrakt nach und die Firma habe ihm daraufhin geantwortet: "Wir müssen das Geld an Euro-Kontakt bezahlen und alles andere geht uns gefälligst nichts an!", berichtet Gloor. Die schroffe Auskunft von Euro-Kontrakt überrascht ihn. Allerdings ist es branchenüblich, dass der Vermittler die Arbeitnehmer bezahlt.

Ukrainerin erhielt Lohn über Jahre nicht

Die betroffene Ukrainerin wohnt inzwischen mit ihrem Mann und sechs Kindern in Bad Sülze ein paar Kilometer südlich von Stralsund. Bis heute hat Nataliia S. keinen Lohn durch Euro-Kontrakt erhalten – es ist zwei Jahre her, dass sie im Hotel von Gloor gearbeitet hat. Das Geld hätte sie damals dringend gebraucht, um ihre Familie zu unterstützen, die zu dem Zeitpunkt noch in der Ukraine lebte.

Ich war so wütend, dass ich nicht bezahlt wurde. Ich hatte Kinder zu Hause, die kein Geld hatten. Nataliia Arbeitnehmerin

Nataliia sagt, dass sie bis heite kein Geld von der Vermittlungsfirma erhalten hat. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Um ehrlich zu sein, ich habe den Menschen vertraut", sagt Nataliia S. Bei ihrem ersten Job über Euro-Kontrakt habe es keine Probleme gegeben, erst in dem Familienhotel. "Ich war so wütend, dass ich nicht bezahlt wurde. Ich hatte Kinder zu Hause, die kein Geld hatten. Und ich musste mir doch irgendwann eine Fahrkarte nach Hause kaufen…"



Als der Lohn ausblieb, wandte sich Nataliia S. selbst an Euro-Kontrakt – ohne Erfolg. Aber sie fand heraus, dass sie kein Einzelfall ist. "Ich bekam einen Anruf von einem Bekannten aus Polen und er sagte, dass die Leute vor Euro-Kontrakt stehen und ihren Lohn fordern." Sie habe insgesamt 40 Menschen gefunden, die auch kein Geld bekommen hatten. "Sie haben normalerweise gezahlt, aber in den letzten Monaten haben sie aufgehört."

Das ist so was wie Sklavenhandel. Und haben uns auch geschworen, das machen wir nie wieder. Jürg Gloor Hotelbetreiber

Ihr damaliger Chef Gloor rief mehrfach bei der Firma in Polen an. Er meldete die mangelnde Eignung von Nataliia S. Er beschwerte sich aber auch, dass sie immer noch keinen Lohn bekommen hat. Kurz darauf wird sie von Euro-Kontrakt Leuten mit einem Kleinbus abgeholt. "Wir hatten da ein extrem schlechtes Gefühl, nachdem wir durchgeblickt haben, wie das läuft", so Gloor. "Das ist so was wie Sklavenhandel. Und haben uns auch geschworen, das machen wir nie wieder."

MDR Investigativ wendet sich an Euro-Kontrakt. Der Personalvermittler sitzt im polnischen Debno, kurz hinter der Grenze zu Deutschland. Eine Antwort auf die Frage, warum Arbeitskräfte in einigen Fällen nicht bezahlt wurden, gibt es nicht.

Hotelbetreiber muss nun eventuell doppelt zahlen

Nataliia S. wendete sich an eine Rechtsanwältin in Rostock, die viele solcher Fälle kennt. Laura Klaffus versucht, einigen der um ihren Lohn geprellten Menschen aus Osteuropa zu helfen. Doch sie klagt nicht etwa gegen Euro-Kontrakt – sie klagt gegen die deutschen Arbeitgeber, denen die Mitarbeiter vermittelt wurden.