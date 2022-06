Für den Bau sucht sich Joachim Strufe Hilfe in der Schweiz, das habe ihm der Zivilschutz empfohlen. Auf der Homepage des dortigen Bevölkerungsschutzes gibt es Hunderte PDF´s, Excel-Tabellen und Dokumente, in denen im Detail erklärt und berechnet wird, wie ein Schutzraum gebaut sein muss, um gegen diese und jene Gefahr zu bestehen – alles öffentlich zugänglich.

Der Bunker von Joachim Strufe soll für drei bis vier Monate insgesamt 2.500 Menschen Schutz bieten. Wie das logistisch gehen soll, weiß er noch nicht, ebenso fehlt ein Plan für die Finanzierung. Er hofft auf das Interesse der Anwohner. Theoretisch gäbe es in Osterrönfeld schon einen Ort, der als Schutzraum genutzt werden könnte: Im Tunnel unter dem Nord-Ostsee-Kanal könnten mehrere 100 Menschen Platz finden.

Schweiz: Ein Platz im Bunker für jeden Einwohner

Adriano Meili ist stellvertretender Kommandant einer Zivilschutz-Organisation der Schweiz und kümmert sich auch um die Schutzräume. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Doch atomaren Angriffen würde etwa dieser Tunnel nicht standhalten. Für solch eine Katastrophe hat Deutschland keinen flächendeckenden Schutz für die Zivilbevölkerung – im Gegensatz zur Schweiz. Dort gibt es neun Millionen aktive Bunkerplätze für 8,6 Millionen Einwohner.



"Jeder in der Schweiz hat die Pflicht, sich einem Dienstpflicht-System zu stellen. Entweder Armee, Zivildienst oder dann Zivilschutz", sagt Adriano Meili, stellvertretender Kommandant der Zivilschutz-Organisation ZSO Hardwald bei Zürich. Die Freiwilligen im Zivilschutz kümmern sich unter anderem um die Schutzräume.

In der Schweiz sind das viele: Unter fast jedem Wohnhaus gibt es einen Bunker – und einer gleicht dem anderen. Es nennt sich das Schweizer Modell. So soll gesichert werden, das alles funktioniert. Der Eingang ist eine Panzertür. "Die hat rund zweieinhalb Tonnen Gewicht", sagt Adriano Meili, während er im Keller eines Mehrfamilienhauses steht. Die Tür ist weiß, die Wände sind weiß und alles ist Atomsicher. "Bis eine Kilotonne Atombombe", so der stellvertretende Kommandant. Zum Vergleich: Die Atombombe auf Hiroshima hatte eine Sprengkraft von 13 Kilotonnen.

Kann jeder Keller zum Schutzraum werden?

Die Bunker dürfen und werden auch als Keller genutzt werden. Oder richtig ausgedrückt ist es andersrum: Bis 2012 was es bei jedem Neubau Pflicht, aus einem Keller auch einen Bunker zu machen. Seit zehn Jahren gilt dies nur noch bei größeren Neubauten.

"Wenn es mal keine Stromversorgung hat, hat man hier drunter eine Kurbel", erklärt Adriano Meili, während er in einem der Keller-Räume steht, in dem viele wichtige Geräte untergebracht sind. Aktivkohlerfilter zur Luftreinigung, ein spezielles Kabel für den Radioempfang oder eben diese Kurbel. Denn falls mal der Strom ausfällt, muss kräftig gedreht werden – auch um zu lüften. Denn ab und an muss Frischluft reingelassen werden.

"Also jetzt läuft die Anlage elektrisch. Jetzt haben wir auch einen Überdruck im Keller", so der Mann vom Zivilschutz. Der Überdruck ist extrem wichtig, damit keine gefährlichen Stoffe in den Schutzraum eindringen können. Alles in den Schutzräumen ist genormt, gesichert und geprüft.

Doch wie bewertet der Schweizer Experte eigentlich die alte Bunker-Anlage in Sachen-Anhalt, in der Tim und Luca waren? "Also grundsätzlich sieht die Hülle intakt aus, außer das Loch, wo ihr hier reingegangen seid", sagt Adriano Meili, während er die Aufnahmen anschaut. "Es ist die Technik, die ersetzt werden muss. Aber aus diesem könnte man sicher was machen." Die Frage sei jedoch, was es koste. Doch günstiger als ein kompletter Neubau sei es auf jeden Fall. Die Frage ist, ist das wirklich notwendig und vor was sollte ein solcher Bunker am Ende schützen können und für wie lange?