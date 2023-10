Michael Albrecht von der Uniklinik Dresden merkt aber an, dass es in jedem Fall eine hohe Dunkelziffer gebe. "Die Zahlen können ja gar nicht mehr repräsentativ sein, weil heute ja erstens keine Testpflicht besteht. Und zweitens jeder, der eben eine grippeähnliche Symptomatik hat, ja nicht als Allererstes einen Corona-Test macht. Aber offensichtlich haben wir genug Immunität und Kreuzimmunität in der Bevölkerung, dass es eben ungefährlich bleibt."

So sieht es auch der Virologe Alexander Kekulé im Podcast "Kekulés Corona-Kompass" von MDR AKTUELL. "Die Menschen sind immunologisch in einer komplett anderen Situation als noch vor ein, zwei Jahren. Und es ist auch so, dass das Virus sich natürlich so verändert hat, dass es durch die Anpassung an den neuen Wirt, kann man sagen, harmloser geworden ist."