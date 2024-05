Ein Mann, der in der Erstaufnahmeeinrichtung lebt, ist aus Syrien und hat früher als Lkw-Fahrer gearbeitet. Auch in Deutschland will er diesen Job wieder ausüben. Auch ein anderer Syrer floh vor dem Assad-Regime. Er war Mechaniker und Maler. "Ich hab mehrmals gefragt, ob wir arbeiten können und uns integrieren können. Aber sie sagen: 'Wir wissen nicht, wann du hier raus kannst. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Du darfst nicht arbeiten'", erzählt er. Viele weitere Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung wollen arbeiten. Doch während eines Asylverfahrens ist das schwierig.

Wer in Deutschland Asyl beantragt, hat erstmal für mindestens drei Monate ein Arbeitsverbot. Danach kann eine Arbeitserlaubnis beantragt werden. Dafür müssen die zukünftige Arbeitsstelle und der Antragsteller selbst ein Formular über den bevorstehenden Job ausfüllen. Ob die Erlaubnis erteilt wird, entscheidet die Ausländerbehörde. Wer nach zwei Wochen keine Antwort erhält, kann eine Beratungsstelle um Hilfe bitten. Wer aus einem sicheren Herkunftsland kommt und seinen Asylantrag nach dem 31. August 2015 gestellt hat, hat ein generelles Arbeitsverbot.

Web-Entwickler findet keine Anstellung

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wie schwer es sein kann, eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu bekommen, erlebt Avraz jeden Tag in Leipzig. Der 33-Jährige ist eigentlich Web-Entwickler. Aktuell arbeitet er Vollzeit für ein asiatisches Restaurant als Lieferfahrer und erhält dort Mindestlohn. Wenn er auf den nächsten Auftrag wartet, schaut er auf dem Smartphone nach Stellenanzeigen. "Ich suche, was ich kann, zum Beispiel Frontend, HTML, CSS und Javascript. Und dann bewerbe ich mich. Dann steht da noch Sprachniveau B2 wird gebraucht. Okay, B2 habe ich schon bestanden. Und Englisch auch B2 Niveau", erzählt er.

Avraz hat seine Weiterbildung für Web-Entwickler in Leipzig absolviert und einen deutschen Abschluss. Der Berufseinstieg ist trotzdem schwer. Jeden Tag schicke er zwei, drei Bewerbungen ab. Meist komme nach einer Woche eine Absage. "Normalerweise lösche ich es immer, weil das mich traurig macht." Immer nur Absagen – Und das, obwohl es Stand Ende 2023 in der IT-Branche 149.000 offene Stellen gibt. Er wolle weitermachen, bis er etwas anderes finde. "Ich habe keine andere Wahl. Ich will keine Leistung vom Jobcenter erhalten." Mit einem Freund könnte er sich aber auch vorstellen, sich selbstständig zu machen. Sie wollen Apps und Webseiten entwickeln.

Problem ist die Anerkennung der Berufsabschlüsse

Dass es in manchen Branchen ohne Migration gar nicht mehr geht, erlebt man in einem Seniorenheim in Chemnitz. Die Einrichtung ist voll ausgelastet. Ohne migrantische Mitarbeitende wäre die Pflege nicht möglich.

Ich bin Krankenschwester, aber hier arbeite ich als Pflegehilfskraft. Eva, Krankenpflegerin aus Tschechien

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das Seniorenheim hat sogar eine Integrationsbeauftragte. Dort arbeiten Menschen aus 13 Nationen zusammen. Eva kommt aus Tschechien. Obwohl sie aus einem EU-Land kommt, hat sie Probleme in dem Beruf zu arbeiten, den sie eigentlich gelernt hat. "Ich bin Krankenschwester, aber hier arbeite ich als Pflegehilfskraft", erzählt sie. Sie brauche eine Anerkennung der Ausbildung – und dafür auch die B2-Prüfung in der deutschen Sprache.

Die Anerkennung von Berufsabschlüssen ist ein großes Problem für Menschen aus anderen Ländern. Oft ist ein gewisses Sprachniveau Voraussetzung für den Antrag. Dann müssen Zeugnisse über die Abschlüsse im Heimatland vorliegen. Die müssen oft nachgeschickt werden. In manchen Fällen gibt es keine Zeugnisse mehr, weil sie durch Krieg oder auf dem Fluchtweg zerstört wurden. Dazu kommen die Kosten – 100 bis 600 Euro. Bei der Finanzierung bietet ein Bundesprogramm einen Zuschuss.

Laut eines Berichts des Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sind im ersten Jahr nach Ankunft in Deutschland nur sieben Prozent der Geflüchteten in Arbeit. Nach sechs Jahren sind 54 Prozent erwerbstätig. Nach sieben Jahren 62 Prozent. Das liegt unter dem Bundesdurchschnitt von knapp 77 Prozent.

Dass in diesem Seniorenheim so viele internationale Fach- und Hilfskräfte arbeiten, hat einen einfachen Grund. "Ohne würde es nicht gehen", sagt der Leiter der Einrichtung, Andreas Knoth. Es brauche Menschen, das Mindset und eine Offenheit hätten. "Ohne diese Menschen kann auch ein Einrichtungsleiter alleine nichts tun. Der kann nur für die Rahmenbedingungen sorgen und dafür sorgen, dass es letztendlich zur Kultur wird", erklärt Knoth.

Behörden sind überfordert

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Oberbürgermeister von Gera, Julian Vonarb, sieht in Gera nicht das Problem, die Geflüchteten unterzubringen, sondern sie auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren. "Insgesamt haben wir 6.000 Arbeitssuchende in der Stadt und die Quote der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger ist überproportional hoch", erklärt Vonarb. In der Regel fehle es immer an den Sprachqualifikationen. "Und da sind wir wieder bei den strukturellen Problemen: Systemüberforderung bei uns hier lokal."

Anfang 2024 waren rund 200 Kinder ohne Schulplatz, weil es an Lehrkräften mangelt. Vonarb sagt, die Behörden überfordere, dass die Ausländerquote innerhalb der letzten Jahre von 4,8 auf 13,8 Prozent gestiegen ist. "Das fängt an beim Jugendamt, beim Sozialamt, bei der Ausländerbehörde, beim Einwohnerservice. Das spiegelt sich dann auch in Kindergärten, Schulen und Integrationskursen wider. Also alles, was dazugehört Integration erfolgreich zu machen, da sind wir über der Belastungsgrenze angekommen", sagt Vonarb.