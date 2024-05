Für DDR-Liebesgeschichte Deutsche Autorin Jenny Erpenbeck gewinnt International Booker Price

22. Mai 2024, 08:44 Uhr

Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck ist als erste Deutsche mit dem International Booker Prize ausgezeichnet worden. Sie erhielt ihn am Dienstagabend in London für die englische Übersetzung ihres Romans "Kairos" gemeinsam mit Übersetzer Michael Hofmann. Erpenbeck erzählt in ihrem Roman eine Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der untergehenden DDR und der Umbrüche nach 1989.