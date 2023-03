Auffällig sei auch, dass sich die Zahl der gemeldeten Nebenwirkungen je nach Land unterscheide, erklärt der Epidemiologe Klaus Stöhr. Er bezieht sich dabei auf die Corona-Impfungen: "Zum Beispiel gibt es in Kanada in Ontario in der Größenordnung bei circa drei pro Hunderttausend verabreichten Dosen schwerwiegende Nebenwirkungen, die als Verdacht gemeldet werden. Und in Deutschland sind es 27 pro Hunderttausend."