Faktencheck Masken in der Schule – sinnvoll oder nicht?

Anders sieht das Melanie Ahaus, Kinderärztin aus Leipzig und Pressesprecherin für den Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Da die Kinder in der Regel sehr leicht Verläufe haben, ist eine Übervorsicht ihrer Meinung nach nicht mehr angebracht: "Man kann sich natürlich immer wieder anstecken, aber man sieht doch, dass diese Verläufe, wenn man geimpft ist oder sogar auch schon einmal diese Erkrankung hatte, also die sogenannte Hybridimmunität, dass man dann vor einem schweren Verlauf sehr gut geschützt ist. So kann man durchaus sagen, das ist ein Risiko, was ein Lehrer in den meisten Fällen mittleren Alters und gesund durchaus tragen kann."