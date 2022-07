Prof. Dr. Bernhard Schieffer von der Uniklinik Marburg ist auf das Post-Vac-Syndrom spezialisiert. Der Kardiologe beschreibt, wie sehr sich Post-Vac und Long Covid ähneln: "Das Post-Vac-Syndrom, so wie man es heute beschreibt, das ist im Prinzip ein Long Covid-Syndrom, was um die Impfung herum aufgetreten ist. Was eine Symptomatik hat von kardial mit Herzrhythmusstörungen, Druck auf der Brust, manchmal ein Nebel im Kopf und Kopfschmerzen. Migräneartige Kopfschmerzen, Schmerzen und Lähmungserscheinungen in den Extremitäten. Ein ganz buntes Bild, was dem des Long-Covid, was wir in viel häufigerer Zahl sehen jeden Tag, nach einer Impfung sehr stark ähnelt."