Wer in Leipzig sein Auto zulassen will, kann nicht einfach so ohne Termin in der Zulassungsbehörde auftauchen. Persönliche Vorsprachen gehen in der Behörde nur, wenn man vorher einen Online-Termin vereinbart hat. Das ist kein Einzelphänomen, wie Hannelore Hauschild weiß. Sie ist Vorsitzende des Landesseniorenrats in Thüringen und des Seniorenbeirats in Gera. Die fortschreitende Digitalisierung bereitet ihr Sorge: "Das ist generell ein Problem, dass immer mehr Online-Zugänge erwünscht, erwartet werden. Und das entspricht nicht der Lebenswirklichkeit unserer überwiegend älteren Bürger."