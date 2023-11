Haus bauen oder kaufen Eigenheim laut Studie günstiger als in den 90er Jahren

Die Bauzinsen seien zwar nicht so hoch wie 1990, aber doch rasend schnell gestiegen. Daher seien viele Bauherren verunsichert. Es habe plötzlich viele Änderungen in den Rahmen- und Förderbedingungen gegeben. Es seien Zusagen gemacht worden für Fördergelder, die dann alle gewesen seien. Merzyn verweist auch auf "geänderte Rahmenbedingungen, die immer wieder angepasst wurden, was die Vorschriften energetischer Qualitäten angeht. Das alles hat für ein Klima gesorgt, was ganz stark von Verunsicherung auf Seiten der Bauherren geprägt ist."