Grundsätzlich hat der Eigentümer dafür zu sorgen, dass über den Bewohnern eines Hauses nicht die Decke bröckelt oder Fenster aus dem Rahmen fallen. So steht es in den Bauordnungen der Länder, sagt Steffen Böttcher, Leipziger Fachanwalt für Baurecht: "Der hat dafür Sorge zu tragen, […] dass bauliche Anlagen so in Stand zu halten sind, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit, nicht gefährdet werden." Diese sogenannte Verkehrssicherungspflicht kann der Eigentümer auch übertragen, in Mietshäusern ist dann häufig eine eingesetzte Hausverwaltung zuständig.